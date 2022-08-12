Эстония запрещает въезд российским туристам с эстонскими турвизами

Эстония с 18 августа запретит въезд российским туристам, если их шенгенская виза была выдана республикой.

Исключение сделают для близких родственников граждан Эстонии и обладателей эстонского ПМЖ, дипломатов, сотрудников международных транспортных компаний и тех, кто въезжает в страну по гуманитарным причинам.

Пока эстонско-российскую границу еще можно пересечь по турвизе, выданной другой страной Шенгена, но это может скоро закончиться.

"Мы решили, что Министерства иностранных и внутренних дел к следующей неделе подготовят предложения касательно вопроса о том, как было бы возможно закрыть эстонскую границу и для тех граждан Российской Федереции, у которых есть шенгенская виза, выданная не Эстонией", — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Эстония также прекратит выдавать россиянам визы для работы, ведения бизнеса и учебы. При этом если студент из России завершает учебу в эстонском вузе, ему разрешат доучиться еще один год.

Таллин перестал выдавать россиянам туристические визы почти сразу после начала войны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поездки в Европу — "это привилегия, а не право", и призвала ЕС полностью запретить российским туристам въезд в регион.