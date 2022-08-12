English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Эстония

Эстония запрещает въезд российским туристам с эстонскими турвизами

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Очередь на границе между Россией и Эстонией. Архив
Очередь на границе между Россией и Эстонией. Архив   -   Авторское право  ALEXANDER DROZDOV/AFP

Эстония с 18 августа запретит въезд российским туристам, если их шенгенская виза была выдана республикой.

Исключение сделают для близких родственников граждан Эстонии и обладателей эстонского ПМЖ, дипломатов, сотрудников международных транспортных компаний и тех, кто въезжает в страну по гуманитарным причинам.

Пока эстонско-российскую границу еще можно пересечь по турвизе, выданной другой страной Шенгена, но это может скоро закончиться.

"Мы решили, что Министерства иностранных и внутренних дел к следующей неделе подготовят предложения касательно вопроса о том, как было бы возможно закрыть эстонскую границу и для тех граждан Российской Федереции, у которых есть шенгенская виза, выданная не Эстонией", — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Эстония также прекратит выдавать россиянам визы для работы, ведения бизнеса и учебы. При этом если студент из России завершает учебу в эстонском вузе, ему разрешат доучиться еще один год.

Таллин перестал выдавать россиянам туристические визы почти сразу после начала войны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поездки в Европу — "это привилегия, а не право", и призвала ЕС полностью запретить российским туристам въезд в регион.