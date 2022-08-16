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Кения

Лидер кенийской оппозиции не признал итоги президентских выборов

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 Euronews
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Раила Одинга.
Раила Одинга.   -   Авторское право  TONY KARUMBA/AFP

В Кении лидер оппозиции Раила Одинга отверг официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу одержал Вильям Руто, заместитель действующего президента Ухуру Кениаты. Выборы главы государства прошли в Кении 9 августа.

Раила Одинга возглавляет оппозицию с 2013 г. До этого на протяжении пяти лет он занимал пост вице-президента:

«То, что мы наблюдали вчера, издевательство и откровенное пренебрежение конституцией и законами Кении со стороны г-на Чебукати и меньшинства членов избирательной комиссии. Закон четко определяет роль председателя избирательной комиссии. Закон не дает председателю диктаторских полномочий при управлении избирательной комиссией».

Председатель избирательной комиссии Кении объявил о том, что Вильям Руто получил 50, 5% голосов избирателей. Четыре из семи членов избирательной комиссии отказались утвердить этот результат, обвинив председателя в фальсификации. Раила Одинга обещает оспорить результат выборов в суде. В 2007 г. он уже не признавал своего поражения на выборах, что вылилось в массовые беспорядки и кровопролитие.