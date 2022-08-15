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Кения

В Кении начались беспорядки после объявления итогов президентских выборов

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 Андрей Позняков
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Уильям Руто, объявленный победителей выборов президента в Кении
Уильям Руто, объявленный победителей выборов президента в Кении   -   Авторское право  TONY KARUMBA/AFP or licensors

Массовые протесты и беспорядки начались в городах Кении после объявления о победе на выборах главы государства действующего вице-президента Уильяма Руто. Эти результаты не признал его оппонент, бывший премьер-министр Райила Одинга, которого поддержал уходящий президент Ухуру Кениата. С объявлением победителя не согласились и четверо членов национальной избирательной комиссии, в том числе вице-председатель.

Как отмечает AFP, в понедельник сторонники Одинги праздновали победу, поскольку были уверены в его победе. Решение Центризбиркома спровоцировало беспорядки на улицах, прежде всего на западе страны, где Одинга особенно популярен.