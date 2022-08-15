В Кении начались беспорядки после объявления итогов президентских выборов

Массовые протесты и беспорядки начались в городах Кении после объявления о победе на выборах главы государства действующего вице-президента Уильяма Руто. Эти результаты не признал его оппонент, бывший премьер-министр Райила Одинга, которого поддержал уходящий президент Ухуру Кениата. С объявлением победителя не согласились и четверо членов национальной избирательной комиссии, в том числе вице-председатель.

Как отмечает AFP, в понедельник сторонники Одинги праздновали победу, поскольку были уверены в его победе. Решение Центризбиркома спровоцировало беспорядки на улицах, прежде всего на западе страны, где Одинга особенно популярен.