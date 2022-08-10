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Кения

Кения проголосовала на президентских выборах

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 Euronews
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Организаторы подсчитывают бюллетени в Найроби, Кения. 9 августа 2022
Организаторы подсчитывают бюллетени в Найроби, Кения. 9 августа 2022   -   Авторское право  Mosa'ab Elshamy/AP Photo

В Кении подсчитывают голоса, собранные на президентских выборах. Интрига в том, кто сменит Ухуру Кениата, который провел на посту почти десятилетие: его заместитель Уильям Руто или лидер оппозиции Раила Одинга, которого внезапно поддержал уходящий глава государства. 

В Кении надеются, что новая власть сможет решить проблемы коррупции, безработицы и дороговизны жизни в стране. При этом явка на выборы оказалась достаточно низкой: немногим больше 56%.