Обстрелы Каховской ГЭС: есть ли риск ядерной катастрофы?Комментарии
Минобороны России опубликовало кадры последствий обстрела Каховской гидроэлектростанции.
Как уверяет ведомство, три из шести турбин ГЭС остановлены, объект работает в предаварийном режиме.
Российская сторона заявляет, что сбои в системе выработки электроэнергии и сброса воды могут нарушить работу объединённой энергосистемы и негативно повлиять на охлаждение реакторов Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками в марте.
Украинские власти в свою очередь опровергают информацию, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут привести к ядерной катастрофе на ЗАЭС.
По их словам, ВСУ работают максимально аккуратно, и исключительно по военным целям и логистическим точкам.
Но страх повторения Чернобыля у местных жителей все равно присутствует.
Анастасия Руденко, вдова ликвидатора Чернобыля:
— Хорошего ничего нет в этом, и чем все закончится мы тоже не знаем.
Виктор Шабанин, житель села Высшетарасовка:
— _Люди переживают, атомная станция рядом. Ветер часто дует в нашем направлении._И если авария, радиация придет сразу к нам, попадет в воду.
В своем последнем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что те россияне, которые не высказываются против войны в его стране, автоматически поддерживают ее.
Тем временем первая партия пшеницы в рамках Всемирной продовольственной программы для Эфиопии отправлена из украинского порта города Южный. На борту судна "Отважный командир" — 23 тысячи тонн зерна. Эфиопия — одна из пяти стран, переживающих голод.