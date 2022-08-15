Обстрелы Каховской ГЭС: есть ли риск ядерной катастрофы?

Минобороны России опубликовало кадры последствий обстрела Каховской гидроэлектростанции.

Как уверяет ведомство, три из шести турбин ГЭС остановлены, объект работает в предаварийном режиме.

Российская сторона заявляет, что сбои в системе выработки электроэнергии и сброса воды могут нарушить работу объединённой энергосистемы и негативно повлиять на охлаждение реакторов Запорожской АЭС, захваченной российскими войсками в марте.

Украинские власти в свою очередь опровергают информацию, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут привести к ядерной катастрофе на ЗАЭС.

По их словам, ВСУ работают максимально аккуратно, и исключительно по военным целям и логистическим точкам.

Но страх повторения Чернобыля у местных жителей все равно присутствует.

Анастасия Руденко, вдова ликвидатора Чернобыля:

— Хорошего ничего нет в этом, и чем все закончится мы тоже не знаем.

Виктор Шабанин, житель села Высшетарасовка:

— _Люди переживают, атомная станция рядом. Ветер часто дует в нашем направлении._И если авария, радиация придет сразу к нам, попадет в воду.

В своем последнем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что те россияне, которые не высказываются против войны в его стране, автоматически поддерживают ее.

И не важно где вы находитесь - как на территории России или за рубежом - ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит против войны Владимир Зеленский президент Украины

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