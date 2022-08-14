Напряжение вокруг Запорожской АЭС

Пророссийская администрация Запорожья рассматривают возможность приостановить работу атомной станции в Энергодаре – об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, обвинивший Украину в обстрелах АЭС.

В ООН и Евросоюзе призывают создать демилитаризованную зону вокруг ядерного объекта. По словам Владимира Зеленского, каждый день пребывания российского контингента на территории АЭС увеличивает радиационную угрозу для Европы.

Оккупанты пытаются чрезвычайно цинично запугивать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Российские войска фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец. Устраивают постоянные провокации с обстрелом территории АЭС и пытаются нагнать на это направление дополнительные силы, чтобы еще больше шантажировать наше государство и весь свободный мир. Владимир Зеленский Президент Украины

Представитель Минобороны России Игорь Конашенковзаявил о взятии населённого пункта Пески в Донецкой области. В Генштабе ВСУ утверждают, что на направлениях Донецк – Пески – Александрополь продолжаются боевые действия.

Также в российском военном ведомстве отчитались об уничтожении установки HIMARS и склада c боеприпасами к ней в районе Краматорска. Этот город называют одной из главных целей российских сил. Местные власти сообщают о регулярных обстрелах,

На фоне сообщений о подготовке украинского контрнаступления на юге страны признанный Киевом мэр Мелитополязаявил о взрывах и пожаре в городе, оккупированном российскими войсками.

Россияне сообщили, что Каховская ГЭС в Херсонской области работает в аварийном режиме после обстрелов. Ранее украинское оперативное командование "Юг"подтвердило, что Каховский мост через Днепр "непригоден для использования".