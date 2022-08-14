Напряжение вокруг Запорожской АЭС

Напряжение вокруг Запорожской АЭСКомментарии
Пророссийская администрация Запорожья рассматривают возможность приостановить работу атомной станции в Энергодаре – об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, обвинивший Украину в обстрелах АЭС.
В ООН и Евросоюзе призывают создать демилитаризованную зону вокруг ядерного объекта. По словам Владимира Зеленского, каждый день пребывания российского контингента на территории АЭС увеличивает радиационную угрозу для Европы.
Представитель Минобороны России Игорь Конашенковзаявил о взятии населённого пункта Пески в Донецкой области. В Генштабе ВСУ утверждают, что на направлениях Донецк – Пески – Александрополь продолжаются боевые действия.
Также в российском военном ведомстве отчитались об уничтожении установки HIMARS и склада c боеприпасами к ней в районе Краматорска. Этот город называют одной из главных целей российских сил. Местные власти сообщают о регулярных обстрелах,
На фоне сообщений о подготовке украинского контрнаступления на юге страны признанный Киевом мэр Мелитополязаявил о взрывах и пожаре в городе, оккупированном российскими войсками.
Россияне сообщили, что Каховская ГЭС в Херсонской области работает в аварийном режиме после обстрелов. Ранее украинское оперативное командование "Юг"подтвердило, что Каховский мост через Днепр "непригоден для использования".