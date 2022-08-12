ООН предлагает создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС

Непосредственной опасности в связи с обстрелами у Запорожской АЭС нет, но ситуация может в любой момент измениться.

Об этом предупредил глава МАГАТЭ, выступая на созванном по просьбе России экстренном заседании Совбеза ООН.

Рафаэль Гросси еще раз призвал Москву и Киев сотрудничать с МАГАТЭ и позволить экспертам посетить крупнейшую в Европе атомную станцию как можно скорее.

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ:

— _Я по-прежнему очень обеспокоен ситуацией на Запорожской АЭС и еще раз повторяю, что любые военные действия, ставящие под угрозу ядерную безопасность, должны быть немедленно прекращены. _Эти военные действия, уважаемые коллеги, вблизи столь крупного атомного объекта могут привести к очень серьезным последствиям.

Украина и Россия обменялись обвинениями в обстрелах, представляющих опасность для Запорожской АЭС.

Василий Небензя, постпред России при ООН:

— Происходящее в эти дни на ЗАЭС — кульминация преступных действий киевского режима против ядерной инфраструктуры и персонала, обслуживающего эти объекты, которые на протяжении месяцев оставались без какой-либо международной реакции.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— _Россия в очередной раз "пробила дно" истории мирового терроризма. Никто другой так явно не использовал для угрозы всему миру атомную станцию, _выдвигая при этом какие-то условия. Весь мир должен немедленно отреагировать и выгнать оккупантов с территории Запорожской АЭС.

Генсек ООН Антониу Гутерриш накануне заявил, что любой возможный ущерб Запорожской или другой атомной электростанции в Украине может привести к катастрофическим последствиям и предложил создать вокруг АЭС демилитаризованную зону, пояснив, что "объект не должен использоваться в качестве части какой-либо военной операции".