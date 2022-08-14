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Украина

Еще два сухогруза с украинским продовольствием направляются в Турцию

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 Euronews
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Судно с украинским зерном направляется в Туцрию
Судно с украинским зерном направляется в Туцрию   -   Авторское право  Nina Lyashonok/The Associated Press

Два сухогруза с украинской сельскохозяйственной продукцией, вышедшие из порта Черноморск под Одессой, направляются в Турцию. Сообщается, что на борту судна Fulmar S под флагом Барбадоса находится 12 тысяч тонн кукурузы. Сухогруз Thoe под флагом Маршалловых островов везет 3 тысячи тонн подсолнечника.

Thoe ожидают в портУ Текирдаг. Fulmar S - движется Искендерун в Турции.

C начала возобновления торгового сообщения в рамках сделки при посредничестве ООН, украинские порты покинули в общей сложности 16 судов.

Соглашение, которое Москва и Киев подписали с Анкарой и ООН 22 июля, позволяет вывозить продукцию из Украины: Россия обязалась не атаковать украинские пОрты и сухогрузы с зерном, а в Стамбуле был создан координационный центр, который контролирует процесс.