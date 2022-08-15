Иранский автопром нацелился на российский рынок

Санкции объединяют.

Ведущий автопроизводитель Ирана планирует уделить особое внимание экспорту в Россию, которую покидают западные компании.

Концерн Iran Khodro представил последнюю модель кроссовера Rira на своем заводе к западу от Тегерана, где гендиректор Мехди Хатиби объявил об амбициях производителя в отношении российского рынка.

Первые партии продукции иранского автопрома, как ожидается, поступят в Россию уже в этом году.

Киануш Пурмоджиб, вице-президент Iran Khodro:

— _С точки зрения возможностей, качества и стиля мы считаем, что можем в полной мере конкурировать на наших целевых рынках, в особенности это касается России, Азербайджана, Омана и Ирака. _Вы лучше меня знаете, что объем рынка России больше, чем у всех наших соседних стран вместе взятых.

Находясь под жесткими санкциями, Иран и Россия решили расширить сотрудничество в ключевых областях, чтобы поддержать свою экономику.

Во время визита в Тегеран в июле президент России Владимир Путин отметил "рекордные цифры с точки зрения роста товарооборота" между двумя странами.