"Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией были прочными и всесторонними. Эти отношения не будут кратковременными или позиционными, но постоянными и стратегическими", - сказал на встрече с Владимиром Путиным президент Ирана Эбрахим Раиси.

Иранская сторона передала России проект соглашения о стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет.

На встрече с российским лидером Раиси посетовал, что "нынешний уровень торгово-экономических связей не вызывает удовлетворения". По мнению иранского президента, Россия и Иран могут расширять торгово-экономические связи и увеличить объемы в несколько раз.

Выступая на пленарном заседании Государственной думы Раиси заявил, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, отметив, что это не предусматрено оборонной стратегией республики. Иранский президент также предрек "распад" НАТО, заявив, что североатлантический союз "занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, угрожая независимым государствам".