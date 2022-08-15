В Каире простились с 41 жертвой пожара в церкви

Похороны 41 жертвы пожара в коптской церкви Каира прошли в ночь на понедельник в египетской столице. Попрощаться с погибшими в результате короткого замыкания в церкви Святого Меркурия Цезарейского пришли сотни людей.

Во время богослужения, по рассказам очевидцев, из кондиционера повалил густой дым. Он и стал основной причиной смерти верующих. Пожарные и кареты скорой помощи прибыли только через час, эвакуация раненых и погибших был затруднена тем, что церковь находится на узкой улочке многонаселенного квартала на левом берегу Нила, в самом здании не был предусмотрен эвакуационный выход.

Прокуратура Каира начала расследование, президент Абдул-Фатах ас-Сиси пообещал семья м погибших и пострадавших крупные денежные компенсации.

Соболезнования в связи с трагедией выразили главе коптской церкви Тавадросу II Конференция католических церквей Святой Земли и глава мусульман-суннитов Египта. Из 103-миллионного населения страны коптский вариант христианства исповедуют от 10 до 15 миллионов человек. За последние годы эта община неоднократно становилась мишенью терактов, в том числе после прихода к власти ас-Сиси в 2013 году.