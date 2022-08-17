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мир

В Португалии и Испании борются с огнём

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 Alexander Kazakevich
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В течение года в Испании сгорели 275 000 гектаров. В Португалии огнём объят природный парк Серра-да-Эштрела.
В течение года в Испании сгорели 275 000 гектаров. В Португалии огнём объят природный парк Серра-да-Эштрела.   -   Авторское право  AP Photo/Alberto Saiz

Власти Португалии надеются обуздать лесной пожар, который на протяжении 12 дней бушует в национальном парке Серра-да-Эштрела.

Работу пожарных затрудняет историческая засуха и сильный ветер, а также особенности рельефа природоохранной зоны, куда сложно доставить спецтехнику.

Власти республики объявили о выделении экстренной финансовой помощи фермерам, которые потеряли пастбища для скота. Всего в этом году в стране сгорели более 80 тысяч гектаров.

Риск распространения лесных пожаров в Португалии, особенно на материке, всё еще сохраняется в середине сезона. Мы пережили волну сильной жары, тогда температура достигала почти 50 градусов. Вторая волна также доставила нам проблемы, хотя она была менее интенсивной. А сейчас нам предстоит ощутить на себе последствия уже третьей по счёту волны, которая будет продолжаться несколько дней.
Жорже Мигель Альберту ди Миранда
Президент португальского Института моря и атмосферы

Дым от пожаров в Португалии достиг столицы соседней Испании Мадрида, который находится в 400 километрах от очага возгорания. 

По меньшей мере 380 жителей испанской столицы позвонили в спасательные службы, чтобы сообщить о запахе гари.

В самом королевстве пламенем охвачены 10 тысяч гектаров в автономном сообществе Валенсия. Более 15 тысяч местных жителей были эвакуированы.

По сообщению газеты The Guardian, в районе города Кастельон 20 человек пострадали от ожогов, когда они в панике покидали поезд, попавший в зону пожара.