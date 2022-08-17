В Португалии и Испании борются с огнём

В Португалии и Испании борются с огнёмКомментарии
Власти Португалии надеются обуздать лесной пожар, который на протяжении 12 дней бушует в национальном парке Серра-да-Эштрела.
Работу пожарных затрудняет историческая засуха и сильный ветер, а также особенности рельефа природоохранной зоны, куда сложно доставить спецтехнику.
Власти республики объявили о выделении экстренной финансовой помощи фермерам, которые потеряли пастбища для скота. Всего в этом году в стране сгорели более 80 тысяч гектаров.
Дым от пожаров в Португалии достиг столицы соседней Испании Мадрида, который находится в 400 километрах от очага возгорания.
В самом королевстве пламенем охвачены 10 тысяч гектаров в автономном сообществе Валенсия. Более 15 тысяч местных жителей были эвакуированы.
По сообщению газеты The Guardian, в районе города Кастельон 20 человек пострадали от ожогов, когда они в панике покидали поезд, попавший в зону пожара.