Восточнокитайская провинция Цзянсу отправила первый прямой грузовой поезд в Европу

С грузовой станции города Уси на Востоке Китая вышел первый состав по маршруту в Европу. Через три недели он должен дойти до Узбекистана и Казахстана, после чего направится дальше на запад с тысячей тонн товаров на общую сумму около 4,5 млн долларов США. Первым поездом в Центральную Азию и Европу экспортируют полиэфирную крошку, бытовую технику и запчасти для автотранспорта.

В компании-операторе логистического комплекса говорят, что этот железнодорожный маршрут сопоставим по стоимости с морскими перевозками, но вдвое быстрее. При этом он вдвое дешевле авиаперевозок, так что может стать одним из важнеших путей экспорта местной продукции.