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Китай

Восточнокитайская провинция Цзянсу отправила первый прямой грузовой поезд в Европу

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 Андрей Позняков
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Грузовой поезд перед отправкой в Европу с юго-восточной провинции Китая Ляонин, 2019 г.
Грузовой поезд перед отправкой в Европу с юго-восточной провинции Китая Ляонин, 2019 г.   -   Авторское право  AP Photo/Olivia Zhang

С грузовой станции города Уси на Востоке Китая вышел первый состав по маршруту в Европу. Через три недели он должен дойти до Узбекистана и Казахстана, после чего направится дальше на запад с тысячей тонн товаров на общую сумму около 4,5 млн долларов США. Первым поездом в Центральную Азию и Европу экспортируют полиэфирную крошку, бытовую технику и запчасти для автотранспорта.

В компании-операторе логистического комплекса говорят, что этот железнодорожный маршрут сопоставим по стоимости с морскими перевозками, но вдвое быстрее. При этом он вдвое дешевле авиаперевозок, так что может стать одним из важнеших путей экспорта местной продукции.