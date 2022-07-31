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Китай

Китай: грузовой поезд соединил Хэфэй в провинции Аньхой с Будапештом

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Новый маршрут грузовых поездов соединил Хэфэй в китайской провинции Аньхой с Будапештом
Новый маршрут грузовых поездов соединил Хэфэй в китайской провинции Аньхой с Будапештом   -   Авторское право  Chinatopix via AP

Первый грузовой поезд отправился из города Хэфэй в китайской провинции Аньхой в Будапешт. Он везет сто контейнеров с компонентами солнечных батарей, электрическими машинами и инверторами — это устройства для преобразования постоянного тока в переменный — общей стоимостью в 10 миллионов долларов США. Ожидается, что поезд прибудет в столицу Венгрии примерно через 17 дней, преодолев почти 11 тысяч километров.

С 2014-го года, когда Китай запустил железнодорожный маршрут из провинции Аньхой в Европу, по нему прошли более 2500 грузовых поездов. Таким образом регион получил возможность экспортировать продукцию напрямую в 85 городов в 18-ти странах. Теперь к их списку добавился и Будапешт.