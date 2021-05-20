Торговое соглашение ЕС-КНР отправлено "в морозильник"

Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию о замораживании Соглашения о Китаем о торговле и инвестициях. Поводом для такой жёсткой меры стало введение Пекином санкций в отношении пяти евродепутатов, которое, в свою очередь, было ответом на санкции против пяти китайских чиновников, обвинённые в принуждении к труду представителей уйгурского меньшинства.

«Эта резолюция отправляет соглашение с Китаем в морозильную камеру, очень глубоко в морозильник, - сказал "зелёный" из Германии Райнхард Бутикофер. - Мы требуем, чтобы Китай снял свои санкции до того, как Европарламент захочет подумать о решении этого вопроса ».

Немецкий депутат попросил о поддержке парламентской резолюции Еврокомиссию и страны-члены ЕС:

«Я ожидаю, что тема санкций будет отражёна в итогововом документе предстоящей встречи ЕС в верхах, где будут обсуждаться отношения с КНР, - продолжал Бутикофер. - Я считаю, что Евросовет должен поддержать действия Европарламента потому, что наша борьба - не только на парламентском уровне. Мы сражаемся за Европу».

Хотя процесс подготовки инвестиционного соглашения с Китаем еще не завершён, Европарламент занял против него непримиримую позицию в нынешних обстоятельствах. Глава брюссельского Центра европейской политики указывает, что отдельные столицы уже пересматривают свои отношения с Пекином:

«Парламент отражает общее настроение в ЕС, - сказал Фабьен Зулег. - Ясно, что санкции, контрсанкции, международная ситуация в целом - всё это ведет к тому, чтобы страны-члены Евросоюза пересмотрели свои отношения с Китаем и решили как двигаться дальше».

Учитывая, что в этом споре Китай придерживался принципа "око за око", теперь он может зеркально ответить на голосование против него в Европарламенте.