English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Эксперты подсчитали ущерб для Германии от возможной торговой войны с Китаем

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Архив
Архив   -   Авторское право  AFP TV

Миллиарды евро убытков в самых важных отраслях экономики. К таким последствиям должна быть готова Германия в случае торговой войны с Китаем. Данный вывод сделан экспертами мюнхенского Института экономических исследований.

По расчетам специалистов, если ФРГ и ЕС разорвут экономические связи с Китаем, Германия столкнется с затратами в шесть превышающими издержки выхода Великобритании из Европейского Союза.

Больше всего от торговой войны с Китаем пострадает автомобильная промышленность: потеря добавленной стоимости, по оценкам Института, составит 8,3 млрд. долларов. В период с 2012 по 2021 год немецкие компании ежегодно продавали в Китай более 200 000 легковых автомобилей.

Тяжелые времена ожидают и машиностроительный сектор Германии: здесь, согласно расчетам, потеря добавленной стоимости превысит 5 млрд. долларов.

Целью экономической политики Германии и Евросоюза, считают авторы доклада, должно стать установление стратегического партнерства и соглашений о свободной торговле со странами-единомышленниками, такими как США.

Такое соглашение могло бы смягчить разрыв европейских экономик с Китаем, но не компенсировало бы его полностью. Скорее, это привело бы к тому, что чистые издержки торговой войны сравнялись бы примерно с ожидаемыми издержками "брексита".