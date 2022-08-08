Эксперты подсчитали ущерб для Германии от возможной торговой войны с Китаем

Миллиарды евро убытков в самых важных отраслях экономики. К таким последствиям должна быть готова Германия в случае торговой войны с Китаем. Данный вывод сделан экспертами мюнхенского Института экономических исследований.

По расчетам специалистов, если ФРГ и ЕС разорвут экономические связи с Китаем, Германия столкнется с затратами в шесть превышающими издержки выхода Великобритании из Европейского Союза.

Больше всего от торговой войны с Китаем пострадает автомобильная промышленность: потеря добавленной стоимости, по оценкам Института, составит 8,3 млрд. долларов. В период с 2012 по 2021 год немецкие компании ежегодно продавали в Китай более 200 000 легковых автомобилей.

Тяжелые времена ожидают и машиностроительный сектор Германии: здесь, согласно расчетам, потеря добавленной стоимости превысит 5 млрд. долларов.

Целью экономической политики Германии и Евросоюза, считают авторы доклада, должно стать установление стратегического партнерства и соглашений о свободной торговле со странами-единомышленниками, такими как США.

Такое соглашение могло бы смягчить разрыв европейских экономик с Китаем, но не компенсировало бы его полностью. Скорее, это привело бы к тому, что чистые издержки торговой войны сравнялись бы примерно с ожидаемыми издержками "брексита".