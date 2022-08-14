Сбор урожая с риском для жизни

Собирать урожай, постоянно рискуя жизнью, приходится украинским фермерам. Подорвавшиеся на минах комбайны и тракторы — обычная картина в районах в паре десятков километров от линии фронта. По утверждениям украинской стороны, российские войска не прекращают обстрелы и минируют поля и дороги.

"После этого люди просто боятся ехать убирать. Каждый переживает за свою жизнь за свои комбайны за свою технику проблема очень серьёзная", — говорит фермер Эдуард Стукало.

От постоянных обстрелов выгорает и готовый к сбору урожай, и уже собранное зерно, уничтожая в том числе и семена, подготовленные для следующей посевной. При этом закупочные цены на сельхозпродукцию сильно упали: из-за многомесячной морской блокады хранилища до сих пор переполнены.

"Ну может как-то и страшновато, но это отвлекает — чем сидеть дома и просто бояться. Жить же на что-то надо", — говорит фермер Светлана Гапонова.

Украинские фермеры ожидают, что в этом году соберут около 50 млн тонн зерна — это примерно 60% от показателей прошлого года: как из-за опасностей и обстрелов, так и из-за того, что обширные сельхозугодья оказались на оккупированной территории.