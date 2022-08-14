Для российских туристов в Финляндии включают гимн Украины

Для российских туристов в Финляндии включают гимн УкраиныКомментарии
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Гимн Украины теперь встречает российских туристов на одной из достопримечательностей Южной Карелии – водоскате Иматранкоски. Россияне частые гости в этих районах Финляндии, но после вторжения в Украину местные власти всерьёз думают пересмотреть отношение к гостям с Востока.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто предложил сократить выдачу туристических шенгенских виз россиянам, выделив только один день для приёма заявок в визовом центре в неделю. Визовые ограничения ввели уже несколько стран ЕС после призыва президента Украины Владимира Зеленского закрыть въезд для граждан страны-агрессора. Варшава обещала поднять вопрос о визах на уровне Евросоюза.