Для российских туристов в Финляндии включают гимн Украины

Гимн Украины теперь встречает российских туристов на одной из достопримечательностей Южной Карелии – водоскате Иматранкоски. Россияне частые гости в этих районах Финляндии, но после вторжения в Украину местные власти всерьёз думают пересмотреть отношение к гостям с Востока.

Мы должны сделать выбор. Здесь, в Финляндии, идет оживленная дискуссия по вопросу о визах для россиян. Конечно, если сюда не приедут российские туристы, то это будет потеря доходов для бизнеса, и это печально. Но важно, чтобы независимая страна не становилась жертвой вторжения, чтобы люди не умирали на войне. Это гораздо более важно и в этом мы активно поддерживаем Украину. Киммо Ярва мэр муниципалитета Лаппеэнранта

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто предложил сократить выдачу туристических шенгенских виз россиянам, выделив только один день для приёма заявок в визовом центре в неделю. Визовые ограничения ввели уже несколько стран ЕС после призыва президента Украины Владимира Зеленского закрыть въезд для граждан страны-агрессора. Варшава обещала поднять вопрос о визах на уровне Евросоюза.