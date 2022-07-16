Эвакуация Краматорска и обстрел Николаева

Последствие пятничного удара российских войск - двухметровая воронка на центральной площади Place de la Paix Краматорска, крупного города и административного центра в Донбассе. В субботу украинские власти сообщили о новых ракетных ударах и артиллерийских обстрелах, в результате которых погибли ещё по меньшей мере 16 мирных жителей.

Ранее по меньшей мере три удара были нанесены к югу от Краматорска, в направлении аэропорта, где корреспонденты AFP видели большой столб дыма. С высоты они увидели ещё один над близлежащим Славянском. Минобороны РФ обвинило украинские силы в обстрелах Славянска под прикрытием российских ударов "с целью посеять антироссийские настроения среди мирного населения".

Накануне министр обороны РФ отдал приказал нарастить действия россйкой армии в Украине "по всем оперативным направлениям". Вновь были обстреляны районы на севере, востоке и юге. Харьков, второй по величине город страны, в последние дни подвергается особенно сильным бомбардировкам.

По меньшей мере 3 мирных жителей погибли, еще 3 получили ранения в субботу в результате предрассветного ракетного удара по городу Чугуеву на севере недалеко от Харькова. Об этом сообщил губернатор области Олег Синегубов. По его словам, погибшие - "двое мужчин 60 и 68 лет и женщина 70 лет".

Из-под завалов на месте ракетного удара в Виннице работники ГСЧС спасли 3 человек, судьба еще одного человека неизвестна, число жертв возросло до 24-х.

"К сожалению, сегодня в больнице скончалась женщина, она была обожжена на 85%", - сообщил губернатор Винницкой области Сергей Борзов, добавив, что лечение продолжают получать 68 человек, в том числе четверо детей.

"Выявление всех виновных в этом нападении уже началось, - предупредил в пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский. - Российское общество с таким количеством убийц и палачей останется уничтоженным на поколения, и это по его же вине".

Столкнувшись с международным осуждением, Минобороны России заявило, что целью удара была встреча "командования ВВС Украины" в Виннице.

В результате ракетного обстрела Одессы в субботу утром, по предварительным данным, пострадал один человек.

Российская армия атаковала также временную базу украинских войск в Николаеве на юге страны, в результате чего, по данным Минобороны РФ, погибло более 200 военнослужащих. В ходе атаки, по словам представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, "были ликвидированы националисты и наемники и уничтожены 13 единиц военной техники ВСУ."

По данным Киева, на юге ВСУ уничтожили 47 россиян, 6 гаубиц "Мста-Б" и две 120-мм гаубицы, а также танк Т-62.

Украинские власти организовали эваукуацию из Краматорска в более безопасные районы. Им помогают волонтёры. Один из них говорит:

"В Донбассе для нас каждая поездка может быть опасной, потому что мы не знаем, когда в этот автобус прилетят русские ракеты".

Украинский оператор атомной энергетики обвинил российскую армию в размещении ракетных пусковых установок на площадке Запорожской АЭС на юге Украины, и в обстреле с этих позиций Днепра и Никополя в пятницу ночью и в субботу утром.

"Обстановка (на электростанции) крайне напряжённая, и напряжение нарастает день ото дня, - сказал глава правления "Энергоатома" Пётр Котин. - Оккупанты свозят туда свою технику, в том числе ракетные комплексы, которыми они уже нанесли удары по ту сторону Днепра и по территории Никополя, в 80 километрах юго-западнее Запорожья". По словам Котина, на территории завода до сих пор находятся до 500 российских солдат.

Крупнейшая украинская электростанция была захвачена российскими войсками в начале марта, вскоре после вторжения в Украину 24 февраля.

Губернатор Днепровской области Валентин Резниченко осудил в субботу "утренний шквал огня" по Никополю с обстрелом ракетами "Град" жилых кварталов, а также 12 зданий, школы и вуза. По его словам, в Никополе "спасатели обнаружили в развалинах двух погибших".

В пятницу вечером ВВС Украины заявили, что российские ракеты Х-101 были выпущены около 22:00 из Каспийского моря по Днепру, четыре из них были уничтожены. В штабе южного региона на рассвете в субботу заявили, что ситуация "напряжённая, но под контролем".

Украинское военное командование в Сумской области сообщило о миномётном обстреле в течение вечера и всего дня, в результате чего 1 человек погиб и 7 получили ранения.

В штабе южного региона на рассвете в субботу заявили, что ситуация "напряжённая, но находится под контролем".