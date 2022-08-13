Украина: обстрелы и страх радиации

В Донбассе и на юге Украины растёт число жертв пятничных обстрелов. По словам мэра Краматорска, в результате российского удара погибли уже трое местных жителей, ещё 12 ранены. В горсовете Запорожья сообщили о смерти женщины по дороге в больницу.

Жители Марганца, расположенного напротив Запорожской АЭС на другом берегу Днепра, боятся за свою жизнь:

"Дело в том, что мы знаем, что такое последствия радиации. Не дай Бог!"

"Страшно за родителей, за себя, хочется ещё жить, наслаждаться жизнью в этом городе. Это на самом деле прекрасный город, потому что люди здесь очень добрые. Хочется, чтобы ничего этого не было".

В своём последнем видеообращенииВладимир Зеленский вновь призвал лишить россиян возможности получать шенгенские визы. Страны ЕС обсудят возможный запрет в конце месяца.

Во-первых, нам нужны гарантии того, что российские убийцы и пособники государственного террора не смогли передвигаться по Шенгенской зоне. Во-вторых, нельзя разрушать саму идею Европы и наши европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит – главное расплатиться за товары. Поэтому визовые ограничения для граждан России справедливы. На них должны настаивать все защитники европейских ценностей. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Путин провёл встречу по видеосвязи с членами Совета безопасности. В своём Телеграм-канале заместитель председателя совещательного органа Дмитрий Медведев обвинил Киев в стрельбе по Запорожской АЭС, добавив, что "и в Европейском Союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны".