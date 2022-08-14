Стрельба в Иерусалиме: есть раненые

Стрельба в старом городе Иерусалима: в ночь на воскресенье вооружённый мужчина открыл огонь по автобусу с пассажирами в районе Стены Плача. По меньшей мере 8 человек пострадали, среди них семья туристов из США. Двое получили серьёзные ранения, в том числе беременная женщина, которая находилась в машине рядом с автобусом. По заявлению врачей больницы Шаарей-Цедек, её жизнь находится под угрозой.

"Автобус был забит пассажирами, мы находились на остановке около Гробницы Давида, в этот момент раздались выстрелы. Я видел, как снаружи два человека упали на землю, у двоих пассажиров текла кровь," – говорит водитель автобуса Даниэль Канивески.

Стрелявшему удалось скрыться, полиция разыскивала его на протяжении 6 часов. Как сообщают израильские СМИ, он сам сдался стражам правопорядка. Подозреваемый – 26-летний Амир Сидауи, проживающий в Восточном Иерусалиме.

Стрельба, которую власти еврейского государства охарактеризовали как теракт, произошла через неделю после заключения перемирия между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад". В начале августа в регионе отмечалась эскалация насилия: палестинцы сообщали о 49 погибших в результате операции "Рассвет".