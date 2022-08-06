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Израиль

В небе над Израилем и в секторе Газа снова взрывы. ЦАХАЛ проводит операцию против исламистов.

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 Андрей Позняков
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Ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа 5 августа 2022
Ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа 5 августа 2022   -   Авторское право  AP Photo/Fatima Shbair

Армия Израиля нанесла в субботу утром новые удары по территории сектора Газа в рамках операции против террористической группировки «Исламский джихад». В командовании заявляют об убийстве по меньшей мере 15 боевиков, в том числе одного из лидеров исламистов.

Операция на западном берегу Иордана и в секторе Газа началась в пятницу. Правительство Израиля заявляет, что это ответ на непосредственные угрозы со стороны исламистов после ареста одного из лидеров группировки. С начала операции, по оценкам военных, в сторону израильских городов были запущены около 80 ракет.

Силы безопасности получили недвусмысленные указания: Израиль не будет сидеть, сложа руки, пока кто-то пытается причинить вред его гражданам. Это правительство придерживается политики нулевой терпимости к любым атакам из Газы в сторону Израиля.

Террористы не будут определять поветку дня в поясе Газы, мы не допустим никаких угроз жителям этих территорий. Израиль не заинтересован в широкомасштабной кампании в Газе, но и не боится её.
Яир Лапид
и.о. премьер-министра Израиля

По данным Палестинской администрации, в результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли 10 человек, в том числе пятилетняя девочка. Десятки людей ранены. Международный комитет Красного креста выразил обеспокоенность эскалацией в регионе. В организации опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля, а это будет иметь тяжёлые последствия для гражданского населения. Комитет призвал участников конфликта соблюдать нормы гуманитарного права.

Воздержаться от дальнейшей эскалации насилия призывает Вашингтон, подчёркивая в то же время право Израиля на самооборону. В Белом доме подтвердили свою приверженность принципу «два государства для двух народов» ради разрешения конфликта.