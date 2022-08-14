Saudi Aramco: рекордная прибыль нефтяного гиганта

Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco объявил о рекордной прибыли по итогам первого полугодия. Крупнейшая в мире компания по добыче нефти заработала около 87,9 млрд долларов, что почти на 90% превышает показатели 2021 года.

Среди факторов, повлиявших на квартальную и полугодовую прибыль, – резкий скачок цен на сырьё и увеличение спроса на фоне войны в Украине и оживления мировой экономики после пандемии.

С июня баррель нефти подешевел на 30 долларов, но цены все равно держатся на уровне, близком к 100 долларам. По прогнозам Международного валютного фонда, благодаря росту цен к концу года экономика Саудовской Аравии вырастет на 7,6%, таким образом ВВП королевства превысит триллион долларов.

В последние месяцы западные политики призывали первого экспортёра нефти увеличить производство. В ОПЕК+ заявили, что нарастят добычу с сентября, но лишь на 100 тысяч баррелей в день.