Генсек ООН призвал обложить налогом сверхприбыль нефтегазовых компаний

Cтраны мира должны обложить налогом сверхприбыль нефтегазовых компаний, полученную ими в условиях энергетического кризиса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовые кризисы.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: "Аморально, что нефтегазовые компании получают рекордные прибыли от нынешнего энергетического кризиса за счет беднейшего населения и сообществ и ценой огромных потерь для климата. Совокупная прибыль крупнейших энергетических компаний за первый квартал этого года составила около 100 миллиардов долларов. Я призываю все правительства обложить налогом эти чрезмерные прибыли и использовать средства для поддержки людей, оказавшихся в наиболее уязвимом положении в эти трудные времена".

Гутерриш также раскритиковал вторжение России в Украину, которое отчасти спровоцировало глобальный энергетический кризис, отметив, что "война в Украине оказывает разрушительное воздействие не только на жителей этой страны, но и на жизни людей далеко за ее пределами".