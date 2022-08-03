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мир

Генсек ООН призвал обложить налогом сверхприбыль нефтегазовых компаний

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 Вероника Доваль
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Нефтегазовые компании рапортуют о рекордных прибылях на фоне энергетического кризиса
Нефтегазовые компании рапортуют о рекордных прибылях на фоне энергетического кризиса   -   Авторское право  AFP

Cтраны мира должны обложить налогом сверхприбыль нефтегазовых компаний, полученную ими в условиях энергетического кризиса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовые кризисы.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: "Аморально, что нефтегазовые компании получают рекордные прибыли от нынешнего энергетического кризиса за счет беднейшего населения и сообществ и ценой огромных потерь для климата. Совокупная прибыль крупнейших энергетических компаний за первый квартал этого года составила около 100 миллиардов долларов. Я призываю все правительства обложить налогом эти чрезмерные прибыли и использовать средства для поддержки людей, оказавшихся в наиболее уязвимом положении в эти трудные времена".

Гутерриш также раскритиковал вторжение России в Украину, которое отчасти спровоцировало глобальный энергетический кризис, отметив, что "война в Украине оказывает разрушительное воздействие не только на жителей этой страны, но и на жизни людей далеко за ее пределами".