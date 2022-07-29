Макрон принял наследного принца Саудовской Аравии на фоне критики со стороны правозащитников

Эммануэль Макрон встретился в Париже с наследным принцем Саудовской Аравии, несмотря на негодование левой оппозиции и правозащитников, указывающих на обвинения в причастности Мухаммеда бен Сальмана к убийству журналиста Джамаля Хашогджи. В четверг парижский суд принял на рассмотрение исковое заявление против саудита со стороны двух НКО.

DAWN MENA – НКО, основанное убитым Джамалем Хашогджи.

В Елисейском дворце заявляют об особой дипломатической роли Франции на Ближнем Востоке и о необходимости поддерживать контакты с всеми ключевыми игроками региона на фоне роста цен на энергоносители и продовольственного кризиса. Недавно глава 5-й республики встречался с эмиром Катара, президентом ОАЭ и премьер-министром Израиля.

"Дискуссии за рабочим ужином очевидно касались поставок нефти, на кону контракты на астрономические суммы. Но потребности в сырье не должны затмевать катастрофическую ситуацию с правами человека в королевстве. Мы наблюдаем окончательную реабилитацию бен Сальмана на международной арене. С ним недавно встречался Джо Байден, накануне визита во Францию принц посетил Афины, его европейское турне широко освещают СМИ," – отмечает Жан-Клод Самуйе, президент Amnesty International во Франции.

По словам правозащитной организации, Эр-Рияд – один из главных импортёров французского оружия".

Две недели назад фактический руководитель Саудовской Аравии провёл встречу в Джидде с главой Белого Дома, несмотря на то, что в ходе своей предвыборной кампании Джо Байден обещал относиться с саудитом как с "изгоем" мирового сообщества. Ситуация изменилась на фоне войны в Украине: Вашингтон и другие западные столицы стремятся убедить Эр-Рияд увеличить производство нефти.