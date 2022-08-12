Минобороны РФ сообщает о значительных потерях ВСУ в Донецкой области

Россия увеличивает количество авиаударов, чтобы ускорить наступление в Донбассе на востоке Украины.

По данным Министерства обороны РФ, потери Вооруженных сил Украины в районе Соледара в Донецкой области составили более 2 000 военнослужащих.

Ранее представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик сообщили, что российская армия вошла в Бахмут и почти достигла центра Соледара, заняв территорию завода КНАУФ.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что россияне провели несколько успешных атак в районе Бахмута, отметив, что на нескольких направлениях вооруженным силам страны удалось отразить нападение.

В Запорожской области Украины 2 500 тысячи жителей Бердянска за два месяца получили российские паспорта, еще примерно 5 000 ожидают получение гражданства. В данный момент в городе проживают около 90 тысяч человек. Оккупационные власти области сообщают, что референдум о вхождении региона в состав России пройдет в сентябре.

В находящемся под контролем Москвы Мариуполе российские специалисты продолжают восстановительные работы.

В Буче в Киевской области прошли похороны мирных жителей, тела которых не смогли опознать. По информации украинских властей в Буче в результате вторжения российской армии в общей сложности погиб 461 человек.