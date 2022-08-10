Число погибших в украинском Марганце возросло до 13

По меньшей мере 13 человек погибли в результате обстрела российскими войсками города Марганец, который расположен в Днепропетровской области Украины вблизи Запорожской атомной электростанции.Об этом сообил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко.

Крупнейшая в Европе АЭС сейчас находится под контролем армии РФ. В конце прошлой недели несколько снарядов упали на ее территории. Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле станции.

I call on all EU and G7 states to stop issuing visas to Russians. President @ZelenskyyUa is absolutely right to insist on this. Russians overwhelmingly support the war on Ukraine. They must be deprived of the right to cross international borders until they learn to respect them. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 10, 2022

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал идею президента Владимира Зеленского прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдавать визы россиянам. Президент Зеленский совершенно правильно настаивает на этом. Россияне преимущественно поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать", - написал Кулеба в Твиттере.

По уточненным данным, число пострадавших в результате взрывов на аэродроме "Саки" в Крыму увеличилось до 14 человек. Глава аннексированного Россией региона Сергей Аксенов сообщил, что повреждены более 60 зданий.

Официальная причина серии взрывов неизвестна. Министр обороны Украины иронично предположил, что они могла произойти из-за непогашенной сигареты. Так он ответил на вопрос журналиста, не ВСУ ли нанесли удар по крымскому аэродрому:

"Ответ очень прост и краток. Думаю, что российские военные на этой авиабазе нарушили хорошо известное правило: не курить в опасных местах", - сказал украинский министр.

В среду глава Минобороны России наградил участников боевых действий в Украине.

СМИ сообщают, что российские военные учатся управлять иранскими беспилотниками.