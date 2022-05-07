Талибы* обязали женщин носить паранджу

Захватившие власть в Афганистане талибы усиливают контроль над женщинами.

В субботу верховный лидер запрещённого в России движения подписал указ об обязательном ношении паранджи на улице и во всех общественных местах. В документе, представленном прессе в Кабуле говорится, что женщины должны полностью покрывать лицо за исключением глаз, поскольку это якобы соответствует традициям ислама.

Шир Мохаммад, представитель т.н. министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока: "Необходимо выявить нарушительниц закона и оповестить их опекунов или глав семейств, сами женщины должны быть наказаны. При повторном несоблюдении правил, опекуны будут давать объяснения в соответствующей инстанции, им вынесут предупреждение. За третье по счёту нарушение опекунов задержат на 3 дня, при четвёртом – их будут судить при всей строгости закона".

За последние 20 лет был достигнут значительный прогресс в вопросе прав женщин. Афганки могли учиться и работать в любой сфере, но после возвращения фундаменталистов к власти они лишились такой возможности, а их попытки протестовать были жёстко подавлены талибами.

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