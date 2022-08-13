Экологическая катастрофа на Одере

Тонны дохлой рыбы всплывают кверху брюхом в реке Одер, на границе Германии и Польши. Первые признаки катастрофы появились около двух недель назад. Пробы воды показали, что в реке — высочайшая концентрация солей ртути.

Михаэль Таутенган, зам.директора национального парка:

"Рыба гибнет прямо у меня на глазах. Я боюсь, что рыбаки потеряют заработок, а наш парк потеряет туристов, которые хотели посмотреть на дикую природу. Зато, может быть, появятся туристы, которые хотят увидеть природную катастрофу".

В Берлине отмечают, что польская сторона долгое время не сообщала им о катастрофе. Глава польского правительства пообещал сурово наказать виновных. Пока в отставку отправлены чиновники отвечавшие за водные ресурсы — за то, что слишком медленно реагировали на происходящее.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

"Моя задача — не только в том, чтобы найти и наказать виновных, но и в том, чтобы как можно скорее свести к минимуму потери и восстановить изначальное состояние реки Одер. Я верю, что это будет возможно в ближайшее время".

По обе стороны границы власти призывают людей не пользоваться водой, не купаться, не приводить на водопой скот. В Польше к очистке реки привлекли военнослужащих.