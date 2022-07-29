На пляжах Адриатики обнаружили кишечную палочку

На пляжах в итальянском регионе Эмилия-Романья развиваются красные флаги. Для отдыхающих это привлекающий внимание тревожный знак.

Здесь можно загорать, или отправиться в море на лодке. Но купаться строго запрещено. На 28 из почти ста пляжных зон специалисты в пробах воды обнаружили превышение допустимой концентрации кишечной палочки. Это представляет опасность для здоровья человека.

Вирулентные штаммы могут вызывать гастроэнтериты, воспаления мочеполовой системы, менингит у новорождённых и другие заболевания.

По мнению Регионального агентства по охране окружающей среды, аномальные значения концентрации кишечной палочки в мелководье Адриатического моря можно объяснить сочетанием исключительных погодных условий, в частности сильной жарой и высокой температуры воды.