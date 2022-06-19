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Нидерланды

Праздник селёдки в Схевенингенне

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 Euronews
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Праздник селёдки в Схевенингенне.
Праздник селёдки в Схевенингенне.   -   Авторское право  أ ف ب

Тысячи людей приехали в нидерландский город Схевенинген на традиционный праздник селёдки. Этот праздник здесь называют Vlaggetjesdag, то есть День флажков, и приурочен он к привозу в город первого в сезоне улова сельди. Любители селёдки с увлечением едят ее прямо в порту.

Традиционный нидерландский способ поедания селёдки — взять ее за хвост и проглотить целиком. Подается она, как правило, с луком. Кроме засоленной селёдки здесь можно попробовать также жаренный и копченый вариант.