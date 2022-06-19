Праздник селёдки в Схевенингенне.

Тысячи людей приехали в нидерландский город Схевенинген на традиционный праздник селёдки. Этот праздник здесь называют Vlaggetjesdag, то есть День флажков, и приурочен он к привозу в город первого в сезоне улова сельди. Любители селёдки с увлечением едят ее прямо в порту.

Традиционный нидерландский способ поедания селёдки — взять ее за хвост и проглотить целиком. Подается она, как правило, с луком. Кроме засоленной селёдки здесь можно попробовать также жаренный и копченый вариант.