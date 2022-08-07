Зеленский призывает наказать Москву за обстрелы Запорожской АЭС

После обстрелов Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против всей атомной энергетики России. Он обвиняет Москву в нанесении ударов по ядерному комплексу, который находится на территории, занятой российскими войсками.

К сожалению, имеем значительное обострение ситуации вокруг Запорожской АЭС. Российские террористы стали первыми в мире, кто использует для террора атомную станцию. Самую большую в Европе! Будем обращать внимание мира на это и настаивать на новых санкциях для России за создание такой глобальной угрозы. Владимир Зеленский президент Украины

Крайнюю обеспокоенность происходящим вокруг Запорожской АЭС выразил гендиректор международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Мариано Гросси. Он отмечает, что считает реальной угрозу ядерной катастрофы.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель назвал военные действия в районе АЭС «серьёзным и безответственным нарушением правил ядерной безопасности» со стороны России.

Пророссийская администрация в захваченном Энергодаре заявляет, что Запорожская АЭС подвергается артобстрелам с территорий, подконтрольных Киеву. Москва обвиняет украинских военных в провокациях с использованием ядерных объектов.

Тем временем в Херсонской области пророссийские административные органы лишились двух высокопоставленных руководителей. В результате вооружённого нападения погиб вицемэр Новой Каховки Виталий Гур. Глава областной пророссийской администрации Владимир Сальдо попал в реанимацию, по данным издания Baza, с признаками отравления.

В этих условиях из украинских портов возобновился экспорт зерна и кукурузы. Два сухогруза, направляющиеся в Ирландию и Великобританию, благополучно дошли до Стамбула. Ещё одно судно ожидает загрузки зерновых в порту Черноморска.