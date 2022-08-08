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мир

Гутерриш: "Атака на АЭС - это самоубийство"

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш   -   Авторское право  Kenzaburo Fukuhara/AP

После обстрела украинской Запорожской атомной электростанции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны, обладающие ядерным оружием, придерживаться своих обязательств о неприменении первыми этих арсеналов. Выступая с речью в Японии, где в минувшие выходные он присутствовал на церемониях, посвященных 77-й годовщине двух первых в мире ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Гутерриш сказал:

"Любое нападение на атомную станцию — это самоубийство, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся, и в то же время я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ к станции и осуществить возложенные на нее полномочия. /... /  "Я считаю, что это тот момент, когда возвращается риск ядерной конфронтации, то, о чем мы забыли на протяжении десятилетий. Это момент, как я уже сказал, нужно использовавть, чтоб призвать все ядерные страны взять на себя обязательство по принципу ненападения первыми".

Опасения по поводу третьей атомной бомбардировки усилились с тех пор, как в феврале Россия начала войну в Украине. Москва и Киев обвиняют друг друга в последнем ударе по Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая с первых дней войны находится под контролем российских войск.