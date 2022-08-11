Киев "Не оставит без ответа" обстрел Марганца

Украина не оставит без ответа обстрел города Марганец в Днепропетровской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, жертвами ракетной атаки стали 13 человек, более 10 ранены. В Киеве заявляют, что стрельбу российские войска вели с территории Запорожской АЭС, которая расположена на другом берегу Днепра.

Крупнейшая в Европе АЭС находится под контролем российской армии. В конце прошлой недели на её территории упало несколько снарядов. Россия и Украина обвинили в этом друг друга. Москва при этом запросила провести экстренное заседание Совбеза ООН, назвав обстрелы АЭС "украинской провокацией". На встрече должен выступить глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который выразил желание лично посетить объект, если туда сможет отправиться группа экспертов.

В то же время представители стран "Большой семёрки" потребовали от России вернуть контроль над станцией украинской стороне. Серьёзную обеспокоенность происходящим вокруг АЭС выразили в МАГАТЭ и ООН.

Александр Старух, глава Запорожской ОВА:

"Пребывание на объекте повышенной ядерной опасности вооружённых людей с боекомплектом, с боезапасом и всем подобным и далее ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, десятков и сотен миллионов людей".

На этом фоне страны ЕС в конце августа в Праге рассмотрят предложение запретить выдачу россиянам туристических шенгенских виз. С таким призывом выступил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Президент Украины заявил, что подобные меры должны коснуться даже тех российских граждан, которые покинули страну из-за несогласия с войной. Многие европейские политики уже выступили в поддержку такой инициативы.