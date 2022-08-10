Backup Ukraine: сохранить культурное наследие в 3D

По данным ЮНЕСКО, по меньшей мере 70 религиозных объектов, 13 музеев, 33 исторических здания и 17 памятников были повреждены в Украине после вторжения России в феврале.

Новый цифровой проект Backup Ukraine призван сохранить эти места в первозданной красе - по крайней мере, в цифровой версии. Иництива была запущена креативным директором Virtue Futures Тао Томсеном.

"Самый быстрый способ стереть национальную идентичность народа — это уничтожить его культурное наследие, - говорит Томсен. - _Поэтому, когда мы увидели, что происходит, мы поняли: нам нужно что-то делать, и нужно делать это быстро._Наша история в опасности, но есть ещё один способ сохранить её навсегда: Backup Ukraine — это цифровой архив с 3D-моделями красивых зданий и памятников страны".

Инициатива опирается на волонтёров, которые документируют важные объекты с помощью своих мобильных телефонов, сканируют всё, что связано с культурным наследием, до его уничтожения.

"Сейчас идет полномасштабное уничтожение украинской культуры Российской Федерацией. Разрушаются исторические здания, памятники и скульптуры, сжигаются книги. Также разрушаются храмы, которым более 1000 лет. Мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы сохранить передать наше наследие будущим поколениям", - говорит архитектор Максим Камынин, который также присоединился к проекту.

Осуществить его помог онлайн-сервису Poly.cam, специализирующийся на 3D-моделировании. На нём и размещены цифровые архивы Backup Ukraine.

Backup Ukraine, что в переводе означает "защита Украины", поддерживается датским национальным комитетом ЮНЕСКО и международной организацией "Голубой щит", целью которой является защита культурного наследия от таких угроз, как вооруженные конфликты или стихийные бедствия.