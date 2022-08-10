Журналистку Марину Овсянникову арестовали за "дискредитацию российской армии"

Бывшую журналистку "Первого канала" Марину Овсянникову арестовали в среду за "дискредитацию" российской армии, сообщил ее адвокат.

"В настоящее время мы работаем со следователями. Начато расследование", - сообщил AFP адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов.

Ранее он сообщал, что к журналистке пришли с обыском.

По его словам, следователи решают, будет ли Овсянникова, у которой есть двое несовершеннолетних детей, заключена под стражу или останется на свободе до начала суда.

В середине марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир "Первого канала" с антивоенным плакатом. Проработав несколько месяцев за границей в немецкой газете Die Weltона вернулась в Россиюв начале июля, чтобы разрешить спор об опеке над детьми.

После возвращения ее уже дважды оштрафовывали за "дискредитацию российской армии", в том числе на основании публикаций с критикой вторжения в Украину, опубликованных в социальных сетях.