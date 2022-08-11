"Реал Мадрид" в пятый раз завоевал Суперкубок УЕФА

Мадридский "Реал" в пятый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА и сравнялся по этому показателю с рекордсменами – "Барселоной" и "Миланом".

В матче победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы, проходившем в Хельсинки, команда Карло Анчелотти одолела "Айнтрахт" из Франкфурта со счетом 2:0.

Первым голом на 37-й минуте отметился защитник мадридцев Давид Алаба после розыгрыша углового.

Точку в матче в середине второго тайма поставил главный претендент на "Золотой мяч" в этом году Карим Бензема.