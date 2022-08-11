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мир

"Реал Мадрид" в пятый раз завоевал Суперкубок УЕФА

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 Euronews
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Мадридский "Реал" празднует победу в Суперкубке УЕФА
Мадридский "Реал" празднует победу в Суперкубке УЕФА   -   Авторское право  Antonio Calanni/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Мадридский "Реал" в пятый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА и сравнялся по этому показателю с рекордсменами – "Барселоной" и "Миланом".

В матче победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы, проходившем в Хельсинки, команда Карло Анчелотти одолела "Айнтрахт" из Франкфурта со счетом 2:0.

Первым голом на 37-й минуте отметился защитник мадридцев Давид Алаба после розыгрыша углового.

Точку в матче в середине второго тайма поставил главный претендент на "Золотой мяч" в этом году Карим Бензема.