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Спорт

Мадрид встречает победителей Лиги чемпионов

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 Alexander Kazakevich
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Марсело держит трофей "Реала" на площади Сибелес напротив мэрии Мадрида
Марсело держит трофей "Реала" на площади Сибелес напротив мэрии Мадрида   -   Авторское право  Manu Fernandez/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В воскресенье испанская столица с почестями встретила игроков "королевского клуба", ставших 14-кратными победителями Лиги чемпионов, одолев "Ливерпуль" со счётом 1:0.

Подопечные Карло Анчелотти провезли трофей по центру Мадрида. Традиционно празднование титулов "сливочных" проходит на площади Сибелес.

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема и бразильский защитник Марсело внесли кубок в здание кафедрального собора Мадрида Альмудена.

Его также показали в мэрии города до того, как доставить на стадион "Сантьяго Бернабео". Именно там в субботу около 60 тысяч болельщиков смотрели судьбоносный матч, который разворачивался в Париже.

Восьмая подряд победа в финале Лиги чемпионов позволит Реалу перевернуть страницу неудавшегося трансфера французского форварда Килиана Мбаппе, который предпочёл остаться в "ПСЖ". 

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