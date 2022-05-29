Мадрид встречает победителей Лиги чемпионов

В воскресенье испанская столица с почестями встретила игроков "королевского клуба", ставших 14-кратными победителями Лиги чемпионов, одолев "Ливерпуль" со счётом 1:0.

Подопечные Карло Анчелотти провезли трофей по центру Мадрида. Традиционно празднование титулов "сливочных" проходит на площади Сибелес.

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема и бразильский защитник Марсело внесли кубок в здание кафедрального собора Мадрида Альмудена.

Его также показали в мэрии города до того, как доставить на стадион "Сантьяго Бернабео". Именно там в субботу около 60 тысяч болельщиков смотрели судьбоносный матч, который разворачивался в Париже.

Восьмая подряд победа в финале Лиги чемпионов позволит Реалу перевернуть страницу неудавшегося трансфера французского форварда Килиана Мбаппе, который предпочёл остаться в "ПСЖ".

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.