Министерство обороны России объявило о завершении учений в Крыму

Министерство обороны России объявило о завершении учений в КрымуКомментарии
Euronews
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Подразделения Южного военного округа (ЮВО) возвращаются в пункты дислокации с учений в Крыму, сообщили в Министерстве обороны России.
Первая автоколонна соединения материально-технического обеспечения проехала Крымский мост, направляясь в пункт постоянной дислокации по окончани учений.
Тактические учения прошли на 15 общевойсковых полигонах. В маневрах были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп.