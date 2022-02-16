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мир

Министерство обороны России объявило о завершении учений в Крыму

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Учения в Крыму. Архив
Учения в Крыму. Архив   -   Авторское право  AP

Подразделения Южного военного округа (ЮВО) возвращаются в пункты дислокации с учений в Крыму, сообщили в Министерстве обороны России.

Первая автоколонна соединения материально-технического обеспечения проехала Крымский мост, направляясь в пункт постоянной дислокации по окончани учений.

Тактические учения прошли на 15 общевойсковых полигонах. В маневрах были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп.