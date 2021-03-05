Нашествие саранчи угрожает продовольственной безопасности Кении

Полчища пустынной саранчи угрожают продовольственной безопасности Кении. Нашествия такой силы в стране было уже 70 лет. Эксперты ООН отмечают, что в последние месяцы усилия по борьбе с насекомыми были плохо скоординированы на фоне нехватки пестицидов и самолетов для их распыления.

В городе Каратина находится крупнейший рынок сельхозпродукции в Кении. "Как только насекомые здесь появляются, они поглощают буквальное все растения, какие могут найти, уничтожают культуры, выращенные на продажу. Поэтому я очень переживаю", — говорит сотрудница местной админстрации Мэри Мватха.

Фермеры пытаются избавиться от саранчи подручными средствами — гремят кастрюлями на полях.

Нашествие саранчи затронуло также Уганду, Танзанию, Эфиопию, Сомали и Эритрею.

По оценкам ООН, в текущем году это бедствие может привести к проблемам с продовольствием для трех с половиной миллионов человек.