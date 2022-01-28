Экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую снова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил в пятницу в своем "Твиттере" ее советник Франак Вячорка, отметив, что инициатива норвежских депутатов Вервика Булестада и Харека Элвесена является признанием для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу.

Тихановскую выдвигали на Нобелевскую премию мира в прошлом году, но тогда она награду не получила.

В августе 2020 года на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская представляла оппозицию. Победителем голосования снова объявили Александра Лукашенко - с результатом более 80%. Тихановская не признала итоги голосования и под давлением властей уехала из страны. В Беларуси начались массовые акции протеста, участники которых впоследствии подверглись жестким репрессиям.