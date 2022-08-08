В Вильнюсе открылась конференция "Новая Беларусь"

В Вильнюсе в понедельник началась конференция "Новая Беларусь", приуроченная ко второй годовщине президентских выборов 2020 года. Она собрала лидеров оппозиции, гражданского общества и движения за свободные выборы.

Широкий состав участников

Как сообщает белорусское издание "Наша нива", среди организаторов и участников конференции - представители Офиса Светланы Тихановской, НАУ, Координационного совета, сообщества "Честные люди", движения "Сопротивление", инициативы Bypol, политических партий и экспертного сообщества, в том числе Павел Латушко, Дмитрий Щигельский, Александр Добровольский, Александр Азаров, Валерий Мацкевич, Елена Живоглот, Ольга Ковалькова, Владимир Остапенко и другие. Все имена не разглашаются, в том числе, по соображениям безопасности.

Мероприятие проводится в формате конференции, а не съезда, соответственно, голосование по документам и решениям не планируется. При этом ожидается, что спикеры каждой из панелей выразят общее видение стратегических приоритетов, переходного периода, реформирования демократических сил и помощи гражданскому обществу. Это могут быть определенные документы или планы дальнейших действий.

На конференцию приехали видные представители белорусского общества от разных социальных групп и взглядов. Несмотря на раскол в демократических кругах в последнее время, участники форума планируют обозначить будущую стратегию своих действий.

Приглашения для участия получили 48 экспертов, 45 представителей бизнеса, 128 представителей государственного сектора, 49 представителей медиасообщества (включая блогеров), 25 бывших политзаключенных и членов семей политзаключенных, отбывающих наказание, а также 59 представителей политических структур. С бесплатной регистрационной формы поступило 153 заявки. Участие в конференции подтвердили 321 человек и 51 представитель СМИ.

Ожидалось, что конференция начнется с реформирования Координационного совета и создания Совместного переходного кабинета, в который войдут представители различных структур.

Приоритеты Тихановской

По сообщениям интернет-издания "Салiдарнасць", Светлана Тихановская в своем выступлении озвучила приоритеты, которые намерена реализовывать и на которые хотела бы получить отклик присутствующих:

Защитить независимость и вывести иностранные войска из страны

"Для этого мы должны сделать все, чтобы вывести страну из международной изоляции, добиться вывода российских войск и избавиться от тотальной зависимости от России. Ведь именно она стала главным спонсором режима и угрозой суверенитета нашей страны".

Популяризировать белорусский язык, культуру, развивать систему образования, например, помогать открытию белорусских университетов, школ, садов в соседних странах, чтобы усиливать национальную идентичность.

Также Тихановская считает необходимым усилить внутреннее и внешнее давления на режим:

"Мы должны поддерживать партизанское движение сопротивления, белорусских добровольцев в Украине, расширять план "Перамога", открывать дела об универсальной юрисдикции в суде ООН и Международном уголовном суде в отношении тех, кто причастен к агрессии в Украине и преступлениям против белорусов".

Помощь развитию белорусских независимых медиа и гражданского общества.

"Критически важно, чтобы белорусы имели доступ к правдивой информации и возможности реализовывать свои собственные проекты, идеи и инициативы".

Помогать белорусам решать их проблемы.

"Огромное количество людей в Беларуси экономят, не могут выезжать из страны, не имеют доступа к нормальному образованию и медицине. Поэтому мы должны открывать новые образовательные, визовые и другие возможности, помогать семьям политзаключенных и всем, кто пострадал от репрессий. У нас также должно быть видение, как решать проблему экономического кризиса", - отметила Тихановская.

Создание дорожной карты переходного периода от диктатуры к демократии.

"Мы вместе можем разработать план действий для стабилизации ситуации, который нужно будет выполнить быстро и слаженно в определенный момент".

Для реализации шестого приоритета программы, озвученной Тихановской, необходимо реорганизовать само демократическое движение, для чего она предложила обсудить реформу Координационного совета, создать Объединенный переходный кабинет и цифровую платформу для объединения белорусов.

Кроме того Тихановская ответила на критику в свой адрес:

Имя "Светлана Тихановская" перестало принадлежать только мне. Оно стало политическим инструментом целого народа. Светлана Тихановская лидер демократических сил Беларуси

"Окажись на моем месте кто-то другой, возможно, он был бы больше готов к этому. Как бы меня ни называли - домохозяйкой, британской королевой, засланным агентом - на жизнь моего минского соседа это никак не влияет. Поэтому наша с вами задача – создать рабочую ассоциацию. Не позволить режиму, пропаганде, личным обидам разделить нас и дать нашим противникам повод для торжества.

Итак, сегодня и каждый последующий день совместной работы каждому из нас придется идти на компромисс. Нам всем нужно будет помнить, что в политике нет такого понятия, как "мне это не нравится", есть только понятие "поможет ли это людям, за которых мы несем ответственность?" Мы должны создать коллективный орган руководства и принятия решений. И это должны быть профессиональные, авторитетные и смелые люди. Там точно нужны люди, которые отвечают за безопасность, за экономику, за разведку".

Единый кабинет

Павел Латушко, со своей стороны, заявил, что "приоритетом является обеспечение управления страной в транзитный период и в самом начале транзита". Политик также высказался за создание Единого кабинета правительства, которое сможет поставить цель освобождения Беларуси.

"Наш посыл очень прост, - отметил Латушко. - Ни один план победы, ни одна стратегия не сработает без возможности их реализации и без наличия конкретной структуры, которая возьмет на себя ответственность за это".

Надежда на Украину

Бизнесмен Вадим Прокопьев видит единственный шанс для Беларуси в победе Украины и создании альтернативного правительств:

"Мы на войне с 2020 года, с тех пор, как улетучились последние надежды на "бархатную" белорусскую революцию. С тех пор, как не сработала теория ненасильственного сопротивления.

Мы на войне не с Лукашенко, мы на войне с русской империей, с циничными, подлыми и неприлично богатыми людьми в Кремле. Вадим Прокопьев бизнесмен

Лукашенко - ложная цель, это всего лишь удобный Кремлю человек. Варварская империя ведет войну не с Украиной, а со всем цивилизованным миром.

Война, по их стройной логике, должна быть постоянной, вестись за пределами границ России. Это и есть способ выживания империи. Не существует обстоятельств, при которых Москва вдруг начинает уважать волю народа какой-то маленькой "лесной страны" и отдает белорусский "выступ" (это формулировка Совбеза Генштаба России). Взгляните на карту, вы поймете, что, отпустив Беларусь в Европу, империя потерпит моральное поражение такого размера, что не сможет удержать своих земель внутри и распадется..."

Форум белорусских демократических сил в литовской столице продлится два дня.