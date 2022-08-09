США одобрили новый пакет военной помощи Украине — на сумму в $1 млрд

США одобрили новый, восемнадцатый по счету с августа прошлого года, пакет военной помощи Украине — теперь на миллиард долларов. Это крупнейшая единоразовая поставка вооружений Киеву из запасов Пентагона. Украина получит боеприпасы для систем HIMARS, артиллерии и минометов, противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы АT4, а также другие боеприпасы и медицинское оборудование.

"Мы работаем круглые сутки, чтобы выполнить приоритетные запросы Украины в сфере безопасности, доставляем оружие из США, когда у нас есть его запасы, способствуем поставкам оружия от наших союзников и партнеров, если их системы больше соответствуют нуждам Украины", — говорит замминистра обороны США Колин Каль.

Между тем в самой Украине продолжаются обстрелы. По информации украинских властей, накануне российская армия нанесла удар по частному сектору Краматорска в Донецкой области.

"Мы спали. В 2:15 был прилет, стекла посыпались, и больше ничего. Вышли на улицу — а тут это такое в огороде. Огород был. Это уже всё можно было собирать, закрывать в баночки, но этого ничего нет", — рассказывает жительница Краматорска Любовь Канышева

Тем временем в ООН подсчитали, что для оказания гуманитарной помощи Украине потребуется более четырех миллиардов долларов, а не двух, как предполагалось ранее.

"Наши гуманитарные коллеги предупреждают, что во время предстоящей зимы ситуация может ухудшиться, так как больше людей будут вынуждены покинуть районы с ограниченным доступом к газу, топливу и электричеству. Их поддержка — наш приоритет", — отметил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Боевые действия продолжаются и в Донецке: пророссийские власти самопровозглашенной ДНР обвиняют в обстрелах ВСУ. По их данным, накануне в городе погибли двое мирных жителей, еще пятеро получили ранения.