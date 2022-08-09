English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

США одобрили новый пакет военной помощи Украине — на сумму в $1 млрд

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Работа американской РСЗО HIMARS на учениях в Марокко. 9 июня 2021.
Работа американской РСЗО HIMARS на учениях в Марокко. 9 июня 2021.   -   Авторское право  AP Photo/Mosa'ab Elshamy

США одобрили новый, восемнадцатый по счету с августа прошлого года, пакет военной помощи Украине — теперь на миллиард долларов. Это крупнейшая единоразовая поставка вооружений Киеву из запасов Пентагона. Украина получит боеприпасы для систем HIMARS, артиллерии и минометов, противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы АT4, а также другие боеприпасы и медицинское оборудование.

"Мы работаем круглые сутки, чтобы выполнить приоритетные запросы Украины в сфере безопасности, доставляем оружие из США, когда у нас есть его запасы, способствуем поставкам оружия от наших союзников и партнеров, если их системы больше соответствуют нуждам Украины", — говорит замминистра обороны США Колин Каль.

Между тем в самой Украине продолжаются обстрелы. По информации украинских властей, накануне российская армия нанесла удар по частному сектору Краматорска в Донецкой области.

"Мы спали. В 2:15 был прилет, стекла посыпались, и больше ничего. Вышли на улицу — а тут это такое в огороде. Огород был. Это уже всё можно было собирать, закрывать в баночки, но этого ничего нет", — рассказывает жительница Краматорска Любовь Канышева

Тем временем в ООН подсчитали, что для оказания гуманитарной помощи Украине потребуется более четырех миллиардов долларов, а не двух, как предполагалось ранее.

"Наши гуманитарные коллеги предупреждают, что во время предстоящей зимы ситуация может ухудшиться, так как больше людей будут вынуждены покинуть районы с ограниченным доступом к газу, топливу и электричеству. Их поддержка — наш приоритет", — отметил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Боевые действия продолжаются и в Донецке: пророссийские власти самопровозглашенной ДНР обвиняют в обстрелах ВСУ. По их данным, накануне в городе погибли двое мирных жителей, еще пятеро получили ранения.