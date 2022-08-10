Взрывы в Крыму: халатность, диверсия или атака ВСУ?

Причина серии мощных взрывов на военном аэродроме Саки в Крыму до сих пор не ясна. Российское Минобороны утверждает, что "никакого огневого воздействия" — то есть обстрела — не было, а детонация произошла из-за нарушения техники безопасности. Украинские власти также не взяли на себя ответственность за удар, а лишь традиционно пошутили на тему опасности курения в общественных местах. По официальным данным, у Киева нет ракет, способных долететь от линии фронта до юго-западного берега полуострова: между этими точками примерно 300 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении не сказал, причастны ли украинские военные к взрывам, но Крым упомянул. "Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом — его освобождением", — заявил он.

Между тем боевые действия в Донбассе остаются активными: согласно данным ВСУ, российские войска наступают на Бахмутском направлении, от Северска до Донецка. Накануне в Главном штабе украинской армии заявили, что россияне достигли "частичного успеха" к юго-востоку от Бахмута. Ранее британская разведка сообщала, что за последний месяц российским войскам удалось продвинуться там на десять километров — больше, чем в других частях региона.

Особенно напряженная сейчас ситуация на Запорожской АЭС, обстрелы которой участились в последние дни. Киев обвиняет Москву в "ядерном терроре" и утверждает, что россияне, контролирующие электростанцию с начала войны, её заминировали. В свою очередь Москва обвиняет в ударах украинцев и даже запросила проведение экстренного заседания Совбеза ООН.