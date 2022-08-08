Эксперты: война в Украине переходит в новую фазу

Российские удары с воздуха и ответный артиллерийский огонь - в таком ритме в последние недели живет Бахмут, расположенный в 89 километрах к северо-востоку от Донецка, как и многие другие населённые пункты Донбасса. При этом военные аналитики отмечают, что война в Украине переходит в новую фазу: Россия готовится к контрнаступлению ВСУ между Запорожьем и контролируемой РФ Херсонской областью.

Генеральный секретарь ООН назвал "самоубийственными" любые военные действия вокруг Запорожской АЭС, которая в субботу подверглась обстрелу, и призвал немедленно прекратить их, чтобы инспекторы МАГАТЭ смогли получить доступ к крупнейшему в Европе гражданскому атомному объекту.

В воскресенье Киев посетила американская актриса Джессика Честейн, ставшая четвертой голливудской знаменитостью после Бена Стиллера, Шона Пенна и Анджелины Джоли.

Владимир Зеленский и Джессика Честейн в Киеве, 7 августа 2022 г. AP/Ukrainian Presidential Press Office

Она встретилась с пациентами онкологического отделения столичной детской больницы Охматдет и подарила им игрушки. В программе визита также значилась встреча с президентом Владимиром Зеленским и посещение Ирпени.

Накануне четыре гружёных зерном судна покинули черноморские порты Украины. Всего, с начала заключения 22 июля под эгидой Турции сделки, 8 сухогрузов отправились из Одессы и Черноморска в порты назначения. Наблюдатели называют договорённость "редким дипломатическим прорывом в пятимесячном конфликте и указывают на способность воюющих сторон договориться".