Украинские волонтёры спасают животных из питомников, разорённых войной

Из-за войны в Украине без присмотра оказались по меньшей мере сотни крупных животных, которые жили в зоопарках и питомниках. Среди них – львы, тигры и медведи. Поиском и отловом брошенных зверей занимаются волонтёры организации UA Animals. Им удалось спасти уже более 300 особей, – говорят активисты.

Отлов животных в условиях боевых действий сопряжён со многими сложностями. Как рассказывает волонтёр Наталия Попова, зачастую полагаться приходиться только на себя, а ещё на военных, которые оказывают посильную помощь:

«Мне пришлось освоить очень много профессий, потому что ни один ветеринар не поедет в такую зону. Поэтому мне пришлось научиться самой проводить анестезию, потому что таких животных, как львы, тигры, медведи, без анестезии, особенно когда они в стрессе, забрать невозможно».

Спасённых животных перевозят в более безопасные места, в питомники и зоопарки Западной Украины. Некоторых удалось эвакуировать за границу, в том числе в Испанию, Францию и Южную Африку. Особенно много животных приняли в Польше.