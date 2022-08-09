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Тайвань

Армия Тайваня провела учения

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 Кнарик Хачатрян
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Армия Тайваня проводит учения
Армия Тайваня проводит учения   -   Авторское право  AP Photo

Армия Тайваня во вторник провела артиллерийские учения с боевыми снарядами, имитируя защиту от китайского вторжения, в подготовке которого МИД острова обвиняет Пекин. Манёвры начались в южном округе Пиндун с запуска сигнальных ракет и артиллерийского огня. 

Китай считает Тайвань одной из своих провинций, которую ему ещё предстоит воссоединить с остальной частью территории после окончания гражданской войны в Китае в 1949 году. Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР, в очередной раз заявил:

"Позиция Китая (по Тайваню) разумна и законна, а наши меры решительны, пропорциональны и направлены на то, чтобы предупредить виновных и наказать силы независимости Тайваня. Мы будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Китая, решительно предостерегая США от сдерживания КНР в вопросе Тайваня и решительно разрушая иллюзию властей Тайваня, которые полагаются на США в вопросе независимости".

2 августа Тайвань посетила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай резко раскритиковал этот визит, пригрозив санкциями в отношении самой Пелоси и её ближайших родственников, а затем начал свои крупнейшие за последние десятилетия военные маневры вокруг острова.  

Президент США Джо Байден прокомментировал это так:

"Я не встревожен, но я слежу за всеми их многочисленными действиями. Впрочем, я не думаю, что они собираются и дальше что-то предпринимать".

Нэнси Пелоси стала самым высокопоставленным представителем США, посетившим самоуправляющийся остров за последние десятилетия. Пекин заявил, что тем самым она вмешалась в его внутренние дела, подрывая суверенитет и территориальную целостность, попирая принцип единого Китая и угрожая миру и стабильности в Тайваньском проливе,