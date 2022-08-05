США: "Китай отреагировал слишком остро" на визит Пелоси на Тайвань

Белый дом осудил "высокоточные ракетные удары" Китая у берегов Тайваня в рамках четырехдневных военных учений.

Напряженность в регионе достигла самого высокого уровня за последние десятилетия после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По словам представителя белого дома Джона Кирби, китайские власти отреагировали слишком остро на "совершенно нормальный визит на Тайвань".

Джон Кирби, представитель Белого дома:

— Китай решил слишком остро отреагировать и использовать визит спикера в качестве предлога для усиления провокационной военной активности в Тайваньском проливе и вокруг него. (...) Мы не ищем и не хотим кризиса. В то же время мы не будем воздерживаться от действий в морях и небе западной части Тихого океана в соответствии с международным правом, как мы делали это на протяжении десятилетий, поддерживая Тайвань и защищая свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

Кирби также сообщил, что министр обороны Ллойд Остин отдал приказ авианосцу "Рональд Рейган" и другим кораблям ударной группы оставаться на позиции в этом районе "для наблюдения за ситуацией".

Он также объявил о переносе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запланированные на эту неделю, на "ближайшее будущее".

В то же время спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Китай не сможет изолировать Тайвань, препятствуя поездкам туда американских официальных лиц.

Главное действующее лицо мировых новостей этой недели сделала это заявление в Токио, заключительном этапе своего турне по Азии, где она встретилась с премьер-министром Японии Фумио Кисида.