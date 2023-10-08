Школы ООН как бомбоубежище для палестинцев

Школы ООН в секторе Газа стали бомбоубежищем для палестинцев. Они были созданы для обеспечения безопасной обстановки, в которой дети смогут не только учиться, но и раскрывать свой потенциал. Теперь они стали местом, где дети и их родители надеются спастись от смерти.

Махмуд Аль-Сирсави, житель Газы:

"Мы приехали вчера, так как ситуация была плохая. Я живу на кислородных баллонах уже более пяти лет".

Амаль Аль Сирсави, жительница Газы:

"Мы не могли спать. Дети плакали, взрослые кричали. Нам страшно, мы не знаем, куда будут стрелять. Мы пришли сюда, думая, что это безопасное место, но безопасного места нет. НЕ знаем, куда идти.

Амани Аль-Гула, жительница Газы:

"У нас нет средств. Как мы сможем покрыть расходы и прокормить детей? Я их бабушка и у меня здесь 15 родственников. Кто о нас позаботится? Должно быть мирное решение. Мы не хотим этих бесконечных войн".