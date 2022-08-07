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Украина

"Работа зернового коридора — символ надежды"

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 Euronews
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Navi Star вышел из Одессы в четверг
Navi Star вышел из Одессы в четверг   -   Авторское право  Nina Lyashonok/The Associated Press

Всё новые суда с продовольствием отправляются из украинских портов. В воскресенье в море вышли четыре корабля, везущие в общей сложности 160 тысяч тонн зерна. Три судна, которые отправились в пятницу, уже прошли Босфор.

Razoni — первый корабль, открывший "зерновой коридор", должен был прибыть в Ливан во вторник, но появились сообщения, что сухогруз сменил курс.

На этом фоне в украинский порт прибыл первый после начала войны иностранный корабль: балкер Fulmar S бросил якорь в Черноморске, где примет зерно. Его, в рамках соглашения, тоже досматривали в турецких водах и досмотрят снова уже на пути с грузом.

Активную реализацию соглашений о "зерновом коридоре" приветствовал, в числе прочих, папа римский.

Франциск, папа римский:

"Я с облегчением приветствую отправку первых судов с зерном из портов Украины. Этот шаг показывает, что диалог возможен, возможно достижение конкретных результатов, которые принесут пользу всем, и поэтому это событие — признак надежды".

Киев между тем требует ввести против Москвы санкции после обстрела Запорожской АЭС: по сообщениям украинских СМИ, повреждены азотно-кислородная станция, высоковольтная линия, датчики радиационного мониторинга. Пророссийские источники сообщают, что российские войска и так контролируют район вокруг станции, а огонь вели украинские вооружённые силы.